Expo’ Dubai 2020: simbolo per la produzione abruzzese dopo la pandemia, tutto il programma della settimana Agrifood

Pescara. Terre d’Abruzzi risorgono dalla ceneri post-pandemia e palchi dal prestigio internazionale ne esaltano il prezioso valore. “La partecipazione dell’Abruzzo all’Expo di Dubai porta con sé diversi significati. Significati concreti e sostanziali, non solo legati ad esigenze formali di immagine e di presenza. Essere visibili in una vetrina mondiale che assume una importanza ancora maggiore se si considera il momento economico legato alla pandemia, giunge a coronamento di percorsi già avviati da Arap. Primo fra tutti l’innovativo piano di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi che l’azienda regionale ha avviato con convinzione e con risultati già incoraggianti. E poi l’Abruzzo al Padiglione Italia è il segnale della ripartenza, della ripresa e del ritorno della fiducia dopo due anni di grande sofferenza, sanitaria, economica e sociale”. Così Giuseppe Savini, presidente dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), alla vigilia di “Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood” che si terrà da domani, 7 febbraio, all’11 febbraio nel Padiglione Italia all’Expo di Dubai 2020.

“La spedizione promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’assessorato all’Agricoltura, e curata da Arap, sarà caratterizzata da eventi ed iniziative per presentare al mondo 22 imprese del comparto enogastronomico con ben 120 eccellenze, dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca e pasticceria. Una vetrina nella quale la promozione dei prodotti va di pari passo con quella del territorio abruzzese, il tutto finalizzato anche ad operare un passo decisivo e strategico per l’internazionalizzazione delle imprese e la conquista di mercati globali. L’evento mondiale con i contatti e gli scenari di assoluto prestigio potrebbe rappresentare il suggello per l’Abruzzo produttivo e vincente”, spiega ancora Savini. Arap ha preparato con grande puntualità la partecipazione volta a presentare al mondo produttivo del pianeta le eccellenze abruzzesi, a partire dai brand enogastronomici. E non solo. Abbiamo preparato un programma importante ed ambizioso che speriamo dia risultati a breve, medio e lungo termine”.

Il presidente Arap conclude esprimendo grandi prospettive per l’Abruzzo che verrà: “Siamo fiduciosi che l’aver messo in campo un modo innovativo di concepire la internazionalizzazione puntando soprattutto sul collegamento dei prodotti e delle aziende al territorio, possa pagare. E questo ampliando il raggio di azione delle imprese ma anche con l’attrattività della regione da parte di grandi gruppi. Siamo ottimisti che il nostro investimento a Dubai possa dare frutti molto positivi”. Un programma molto ricco quello della settimana dell’ Agrifood abruzzese: domani alle 12.30 ora di Dubai (9.30 in Italia) è in programma una conferenza stampa di presentazione all’Hotel Hilton di Dubai, alla quale, oltre a Savini, parteciperanno il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente (Lega), il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo e il direttore generale di Arap, Antonio Morgante.

Settimana abruzzese Agrifood, questo il programma completo:

Lunedi 7 Febbraio

12:30 -14:00 – Hilton Hotel JBR

Conferenza stampa presentazione

14:30 UNICO – Italian Dining Lab at Vero, Hilton JBR

Hands on workshop – tasting di tutti I prodotti presenti nella promozione Abruzzo sostenibile

Un “culinary workshop” per 20 –25 rappresentanti di media tradizionali e social (influencer, bloggers), un’anteprima tasting (guidata) delle attivita’ della settimana Abruzzo Sostenibile.

16:30: UNICO

Inaugurazione display Sustainable Italian Delicious Food dedicato all’Abruzzo sostenibile

Martedì 8 Febbraio

12:30 -14:00 – Hilton Hotel JBR

Conferenza stampa dedicata ai Parchi D’Abruzzo

15:30 – UNICO

Vini abruzzesi: territorio e sostenibilità – Tasting guidato per Sommelier and Beverages directors

13:30 – ICCA

Master Class: Tartufo & Zafferano abruzzese nell’alta cucina. Per culinary professional non italiani

15:30 – ICCA

Master Class: Cucina abruzzese sostenibile tradizionale e contemporanea (utilizzo prodotti: Olio di Oliva, Ortofrutta, Paste) Per culinary professional italiani

19:00 – 22:00 – UNICO

ABRUZZO SOSTENIBILE A EXPO 2020: INGREDIENTS MENU EXPERIENCE

Menu speciale con piatti a base di ingredienti e vino di Abruzzo sostenibile a cura dello chef di VERO / B2C

Mercoledì 9 Febbraio

10:30 – ICCA

Master Class + Lunch : L’Experience di Abruzzo Sostenibile MANI IN PASTA

PER FOOD LOVER (non professionali)

17:00 – UNICO

Ingredient Direct Experience: selezione di prodotti (ortofrutta, olio, paste secche) Marketing activation per 20-25 culinary and hospitality professional

19:00 – 22:00 – UNICO

ABRUZZO SOSTENIBILE A EXPO 2020: INGREDIENTS MENU EXPERIENCE

Menu speciale con piatti a base di ingredienti e vino di Abruzzo sostenibile a cura dello chef di VERO / B2C

Giovedì 10 Febbraio

11:30 -ICCA

Master Class: Il tartufo abruzzese . Per culinary professionalitaliani

19:00 – 22:00 UNICO

ABRUZZO SOSTENIBILE A EXPO 2020: INGREDIENTS MENU EXPERIENCE

Menu speciale con piatti a base di ingredienti e vino di Abruzzo sostenibile a cura dello chef di VERO / B2C

Venerdì 11 Febbraio

15:30 – ICCA

Master Class: Zafferano abruzzese Culinary Competition – Final. Professionali di cucina italiana e non / Presenza produttori

19:00 – 22:00 – UNICO

ABRUZZO SOSTENIBILE A EXPO 2020: INGREDIENTS MENU EXPERIENCE

Menu speciale con piatti a base di ingredienti e vino di Abruzzo sostenibile a cura dello chef di VERO / B2C