Expo Dubai 2020, Savini: “Abruzzo produttivo e vincente sul settore Agrifood”

Pescara. Al via l’evento mondiale con la partecipazione dell’Abruzzo all’Expo di Dubai, di cui il comparto Agrifood sarà ospitato da domani fino all’11 febbraio nel padiglione Italia all’Expo di Dubai 2020. Domani si terrà la manifestazione degli emirati arabi con la conferenza stampa del vicepresidente della Regione Imprudente. La “spedizione” promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’assessorato all’Agricoltura e curata da Arap, sarà caratterizzata da eventi ed iniziative per presentare al mondo ventidue imprese del comparto enogastronomico con ben centoventi eccellenze, dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca e pasticceria. Una vetrina nella quale la promozione dei prodotti va di pari passo con quella del territorio abruzzese, il tutto finalizzato anche ad operare un passo decisivo e strategico per l’internazionalizzazione delle imprese e la conquista di mercati globali.

“La partecipazione dell’Abruzzo all’Expo di Dubai porta con sé diversi significati. Significati concreti e sostanziali, non solo legati ad esigenze formali di immagine e di presenza. Essere visibili in una vetrina mondiale che assume una importanza ancora maggiore se si considera il momento economico legato alla pandemia, giunge a coronamento di percorsi già avviati da Arap. Primo fra tutti l’innovativo piano di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi che l’azienda regionale ha avviato con convinzione e con risultati già incoraggianti. E poi l’Abruzzo al padiglione Italia è il segnale della ripartenza, della ripresa e del ritorno della fiducia dopo due anni di grande sofferenza, sanitaria, economica e sociale”. Così Giuseppe Savini, presidente dell’azienda regionale per le attività produttive (Arap), alla vigilia di “Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood” ha espresso il suo pensiero: “L’evento mondiale con i contatti e gli scenari di assoluto prestigio potrebbe rappresentare il suggello per l’Abruzzo produttivo e vincente. Arap ha preparato con grande puntualità la partecipazione volta a presentare al mondo produttivo del pianeta le eccellenze abruzzesi, a partire dai brand enogastronomici. E non solo. Abbiamo preparato un programma importante ed ambizioso che speriamo dia risultati a breve, medio e lungo termine.

Siamo fiduciosi che l’aver messo in campo un modo innovativo di concepire la internazionalizzazione puntando soprattutto sul collegamento dei prodotti e delle aziende al territorio, possa pagare. E questo ampliando il raggio di azione delle imprese ma anche con l’attrattività della regione da parte di grandi gruppi. Siamo ottimisti che il nostro investimento a Dubai possa dare frutti molto positivi”, ha concluso il presidente dell’Arap.

Molto nutrito il programma della settimana dell’Agrifood abruzzese e domani alle 12,30 ora di Dubai (9,30 in Italia) è in programma una conferenza stampa di presentazione all’Hotel Hilton di Dubai, alla quale, oltre a Savini, parteciperanno il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente (Lega), il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo e il direttore generale di Arap, Antonio Morgante.