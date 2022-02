Expo Dubai 2020: crescita e nuovi mercati per Agrifood Abruzzo

L’Aquila. Grandi vetrine internazionali per grandi opportunità locali. “Dubai non è una semplice vetrina di prodotti tipici, come una normale fiera, ma è uno degli eventi più importanti al mondo di scambio tra domanda e offerta a livello mondiale, un’occasione di internazionalizzazione e crescita per il nostro comparto dell’ agrifood, motore del nostro Pil assieme all’automotive”. Così il presidente dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), Giuseppe Savini, nel presentare all’Aquila “Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood”, in programma a Dubai dal 7 all’11 febbraio prossimi. L’operazione promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare assessorato all’Agricoltura, e curata da Arap, prevede la partecipazione di 22 imprese con la presentazione di 120 eccellenze enogastronomiche.

“L’obiettivo, molto concreto è valorizzare i prodotti e aprire i mercati, l’Expo è solo un primo passo di una strategia di lungo periodo, con basi scientifiche, grazie agli accordi con le università. Occorre sapere dove esportare un buon prodotto e come, e la Regione è pronta ad assistere le imprese nelle fasi successive”. “Mercato di riferimento”, ha detto il direttore generale Arap, Antonio Morgante, “non è solo Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, ma anche un piattaforma presente all’Expo che guarda ai mercati del Nord Africa, del Medioriente e dell’Asia meridionale. Ci sono mercati in crescita come l’Iran, dove c’è una classe media

significativa e dove cresce l’attenzione per il made in Italy. Occorre comprendere le nuove tendenze di mercato globali, dove cresce la quota del food sostenibile, e qui l’Abruzzo ha importanti carte da giocare, in virtù delle sue aree protette, e qualità ambientali. Ci saranno incontri di 200 cuochi operanti a Dubai e Medio Oriente, che abbiamo coinvolto, e potranno essere a loro volta veicoli di promozione ” ha concluso il direttore Arap.