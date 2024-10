L’Aquila. “Ringrazio l’avvocato Carla Mannetti”, dichiara il Manager della Asl 1 Abruzzo, Ferdinando Romano, “che conosco e apprezzo da molti anni, per il suo intervento sulla stampa, perché mi dà l’opportunità di fare il punto sull’ex INAM, questione sulla quale si sta lavorando in stretta collaborazione con gli uffici del comune di L’Aquila.

Per la ristrutturazione dell’edificio la ASL aveva ricevuto un finanziamento dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). Tuttavia, anziché utilizzare le risorse assegnate per un intervento altamente inefficiente e di poca utilità per l’Azienda perché i costi erano prevalentemente assorbiti dalla demolizione della struttura, ho ritenuto che fosse molto più importante metterla a disposizione dei cittadini di L’Aquila cedendola al Comune per farne un parcheggio. Per fare questa operazione”, aggiunge Romano, “andava autorizzato dal CIPE lo spostamento del finanziamento su un’altra struttura della ASL. Questa autorizzazione è stata richiesta mesi fa al CIPE, come dovrebbe sapere la Mannetti che è stata assessore del comune, e ora, grazie alla collaborazione del sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, che ha garantito il supporto dei competenti uffici comunali, siamo vicinissimi ad ottenere l’autorizzazione. Questo”, conclude il Manager, “ci consentirà di cedere la struttura al comune che potrà convertirla in parcheggio a beneficio di tutti i cittadini”