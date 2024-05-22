L’Aquila. I candidati della Lega nella circoscrizione meridionale Laura Cucchiarella e Roberto Marti, in vista delle Europee in programma l’8 e 9 giugno, incontrano gli elettori all’Aquila. “Più Italia, meno Europa”, questo il nome dell’evento, si terrà sabato 25 maggio, alle 11, presso l’Auditorium Renzo Piano.

Oltre ai due candidati Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila, e al senatore Marti, coordinatore della Lega in Puglia e presidente della Commissione Cultura Istruzione e Sport al Senato, interverranno Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf e segretario regionale del carroccio, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale.

“Incontrare sostenitori ed elettori è sempre molto stimolante e farlo nella mia città, mentre ci prepariamo ad un appuntamento così importante, mi riempie di orgoglio – commenta Cucchiarella – Sarà l’occasione per confrontarci sui temi da portare all’attenzione dell’Europa, illustrando le tante giuste battaglie portate avanti dalla Lega in questi anni e che, oggi più che mai, continueremo a sostenere contro l’austerità, le euro-follie ‘green’, il cibo sintetico, a difesa dei nostri valori, delle proprietà degli italiani, dell’agricoltura e delle filiere produttive. C’è bisogno di più Italia, meno Europa”.