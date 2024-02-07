L’Aquila 7 feb 2024 – L’imprenditore Eliseo Iannini è ufficialmente candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo in fattispecie per la circoscrizione Italia Meridionale nelle file di Forza Italia. L’appuntamento è il prossimo mese di giugno 2024. Le consultazioni si svolgono contemporaneamente nei 27 Stati membri dell’Unione europea in una data compresa tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea, con la libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali. Le regioni italiane interessate al voto, (che assume una particolare importanza nel quadro di politica europea) sono l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Basilicata.

Eliseo Iannini, classe 1959 sposato con tre figli viene ritenuto dalla critica e da osservatori l’uomo giusto al momento giusto per le politiche europee. E forse proprio per questo il partito azzurro gli ha chiesto di scendere in campo. Con una laurea in architettura vanta un curriculum professionale in cui si evidenzia competenza imprenditoriale ed attitudini ad una costante azione di crescita programmatica e di sviluppo. Vive nella città dell’Aquila, dove ha uno dei suoi quartier generali con aziende operative a pieno ritmo in una molteplicità di settori anche in altre località italiane.

Conosce, in ragione della sua esperienza professionale ed imprenditoriale, le diverse esigenze che riguardano tutte le regioni del collegio, e nei suoi primi discorsi pubblici evidenzia un chiaro impegno per mettere in correlazione ogni regione con opportunità che il consiglio d’Europa mette in campo. Pacato, riflessivo, Iannini come è abituato a fare nella vita mette ogni parola al punto giusto, senza alcun eccesso e con estremo realismo.

Di recente il Consiglio ed il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio in merito alla normativa sulle quotazioni, un pacchetto di misure volte a rendere i mercati pubblici dei capitali dell’UE più attraenti per le imprese UE e a facilitare la quotazione delle imprese di tutte le dimensioni, comprese le PMI, nelle borse europee.

L’accordo raggiunto ridurrà gli oneri burocratici e i costi per aiutare le imprese europee di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese, ad accedere a un maggior numero di fonti di finanziamento, incoraggiandole così a quotarsi e a rimanere sui mercati pubblici dell’UE. Un accesso più agevole ai mercati pubblici consentirà alle imprese di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.

Ed è questo uno dei punti fondamentali su cui si basa l’azione politico-programmatica di Iannini: stabilire un ponte di collegamento diretto con le regioni meridionali italiane e fornire tutti gli aspetti formativi ed informativi, assistenziali per le aziende.

“Ci sono molte opportunità da cogliere, i bandi europei sono moltissimi, e su tali contenuti – spiega Eliseo Iannini – c’è carenza di informazione. Le regioni del collegio elettorale devono essere messe in rete, e seguite sotto un punto di vista migliorativo su profilo burocratico ad esempio. I bandi europei sono interessanti ma indubbiamente complessi. Lavoreremo per snellire la burocrazia in questo contesto, ed il mio impegno con gli elettori costituisce la parola data, come quella di un tempo, una stretta di mano che aveva più valore delle carte bollate. Con l’Europa ci troviamo di fronte ad importanti sfide da vincere, partite da giocare insieme con gli stati aderenti, ed in questo contesto che si deve innalzare il livello di programmazione e di azione. L’Europa è una realtà, e mettersi al servizio del Parlamento europeo per l’Italia e per il collegio Meridionale non costituisce per me solo un obiettivo da raggiungere ma un nuovo punto di partenza per crescere all’insegna della produttività, della moderazione ma anche della determinazione”.