Europa-Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo in progetto Ue

Pescara. Al via un nuovo progetto pilota per spingere l’innovazione a livello locale, in particolare nell’ambito del digitale e dello sviluppo sostenibile, che coinvolgerà anche Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. Lo ha annunciato oggi la Commissione europea insieme al Comitato delle Regioni Ue. Le regioni italiane fanno parte delle 63 selezionate a livello europeo, oltre a sette città (tra cui Bologna) e quattro Stati membri, per i partenariati che in seguito confluiranno nella nuova agenda dell’innovazione Ue.

Secondo la commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, “queste partnership ci consentono di costruire ponti per facilitare sinergie di investimento e soluzioni innovative”. “Dobbiamo fare un uso ottimale del sostegno europeo per ottenere il miglior risultato possibile dagli investimenti per contribuire alla ripresa e alla resilienza di tutti i territori dell’Unione”, ha aggiunto Gabriel presentando l’iniziativa insieme al finlandese Markku Markkula (Ppe), presidente di HelsinkiUusimaa e vicepresidente del Comitato delle regioni Ue. Le ha fatto eco la commissaria per la Coesione, Elisa Ferreira: “Tutti i territori hanno un potenziale di innovazione che deve essere sfruttato, quindi sono lieta di vedere un così alto interesse e attendo con impazienza i risultati del progetto pilota, sperando che contribuisca a colmare il persistente divario di innovazione tra le regioni che limita le prestazioni dell’Ue nel suo insieme”.

Infine, il presidente del Comitato, Apostolos Tzitzikostas, ha dichiarato: “Contiamo sulle commissarie Ferreira e Gabriel per lavorare insieme sui partenariati per l’innovazione regionale come strumento chiave per coordinare tutti i fondi disponibili e diffondere l’innovazione sul campo”.