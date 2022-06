Europa-Regioni, Marsilio: perplessità riguardo l’efficienza energetica nell’edilizia

L’Aquila. Dubbi reali in attesa di risultati sperati. “Condividiamo l’importanza degli obiettivi strategici di raggiungere l’azzeramento delle emissioni e della riduzione dei gas a effetto serra” e “siamo altrettanto consapevoli del contributo fondamentale che l’adeguamento del parco immobiliare offre per cogliere tale risultato”, ma “ribadiamo anche in questa sede le nostre perplessità sul come arrivarci”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla riunione della commissione per l’ambiente Enve del Comitato europeo delle Regioni durante una discussione sulla proposta di direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Tra le sue proposte, quelle di evitare controversie legali e di favorire una maggiore tutela della privacy quando si lavora all’efficientamento degli edifici. Secondo Marsilio, il rischio è che “piuttosto che agevolare un’ondata di ristrutturazioni, ci si trovi a innescare una spirale di disinvestimenti forzati”, per cui si tratterebbe “una grande opportunità che potrebbe tramutarsi in un incubo per molti piccoli proprietari”. Marsilio ha anche fatto riferimento alle costruzioni storiche che “risulterebbero impossibili da portare a emissioni zero” e sono “un richiamo per il turismo internazionale e un riferimento identitario che non può essere snaturato”. Perciò “il percorso dovrebbe avvenire nella misura e nei tempi in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile a discrezione delle singole situazioni”, ha concluso Marsilio.