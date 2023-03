Pescara. “Abbiamo apprezzato che la presidenza di turno svedese abbia rinviato la votazione sul blocco dei motori termici al 2035”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR), in corso a Bruxelles.

“La pausa di riflessione, che è stata imposta dalla posizione forte del governo italiano che insieme ad altri governi europei, ha di fatto tenuto bloccata questa approvazione” e “potrà essere utile per fare in modo che la transizione ecologica sia sostenibile non solo sul punto sotto il punto di vista ambientale, ma anche sotto il punto di vista sociale”, ha commentato Marsilio, avvertendo del rischio di “sacrificare decine di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende della filiera produttiva dell’automotive per inseguire una moda ideologica e modelli

sbagliati di sviluppo”.