Europa-Regioni: aiuti per fotovoltaico, turismo, ristorazione e ricerca

Bruxelles. La Commissione europea detta i punti sul tema sostegni: luce verde a uno schema da 104 milioni di euro dell’Italia a sostegno delle aziende di ogni dimensione attive nel turismo, nella ristorazione e nelle attività ricreative. L’aiuto di Stato mira a sostenere i datori di lavoro colpiti dalla pandemia di coronavirus e dalle relative restrizioni in vigore durante il lockdown. Il sostegno assume la forma di un’esenzione dal pagamento di alcuni contributi aggiuntivi dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 e non supererà i 2,3 milioni per beneficiario. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.

Inoltre, la Commissione europea ha dato il via libera agli aiuti pubblici per 1,2 miliardi che, nell’ambito del fondo per la ripresa e la resilienza Ue (Rrf), sono destinati a sostenere investimenti in pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Un’iniziativa che, precisa Bruxelles, si inserisce nel quadro di quelle destinate al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati con il Green Deal. “Questo regime da 1,2 miliardi di euro approvato oggi contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Italia incoraggiando gli operatori del settore agricolo a utilizzare le energie rinnovabili”, ha commentato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, responsabile della politica di Concorrenza, sottolineando che “la misura non solo contribuirà agli obiettivi del Green Deal Ue ma sosterrà anche lo sviluppo economico delle aree rurali in Italia, limitando le possibili distorsioni della concorrenza”. La misura notificata dall’Italia sarà interamente finanziata tramite il Recovery Fund. Il regime, che durerà fino al 30 giugno 2026, è volto a sostenere le aziende agricole, di allevamento e agroindustriali a investire nell’uso delle energie rinnovabili. L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette che coprono fino al 90% dei costi di investimento ammissibili, soggetti a massimali a seconda della capacità dell’impianto fotovoltaico. I beneficiari possono investire solo in capacità fotovoltaiche non eccedenti il loro fabbisogno energetico.

Infine, un finanziamento dell’Ue del valore di 89 milioni di euro per 13 programmi di formazione dottorale e 13 programmi di borse di studio post-dottorato, a favore di oltre 700 scienziate e scienziati. È il risultato del programma Marie Skłodowska-Curie, annunciato oggi dalla Commissione europea, mentre l’elenco completo dei progetti finanziati verrà pubblicato una volta finalizzati gli accordi di sovvenzione. I paesi con il maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Irlanda e Finlandia. Questi programmi promuoveranno la formazione di alta qualità, in un’ampia gamma di discipline scientifiche. La commissaria per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Sono felice di vedere che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti come la scienza aperta, il coinvolgimento della comunità, l’imprenditorialità, il genere, l’etica o la supervisione di alta qualità e incoraggeranno le donne più talentuose a candidarsi”. Dal 2014 il programma Marie Skłodowska-Curie ha finanziato 217 progetti.