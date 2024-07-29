Montesilvano. Euronics SIEM, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo e Socio Euronics Italia S.p.A., apre le porte del suo 31° punto vendita in Italia, il quarto in Abruzzo. Situato a Montesilvano, in Via Vestina 257/f, il nuovo negozio promette un’esperienza d’acquisto innovativa e un’ampia gamma di prodotti e servizi.

L’inaugurazione, tenutasi sabato 27 luglio alle ore 9:00, è stata un’occasione per scoprire le ultime novità tecnologiche e le soluzioni all’avanguardia proposte da Euronics SIEM. Con una superficie di 1.600 mq, il punto vendita è stato progettato per offrire un percorso d’acquisto coinvolgente e personalizzato. Un team di esperti qualificati sarà a disposizione dei clienti per fornire consulenza e supporto in ogni reparto, dall’area gaming dedicata agli appassionati di videogiochi, all’area telefonia e servizi, dove sarà possibile ricevere assistenza per attivazioni, trasferimenti dati e informazioni sui servizi.

Euronics SIEM si impegna a offrire un’esperienza d’acquisto omnicanale, che unisce il meglio del negozio fisico e dell’online. I clienti potranno prenotare i prodotti online e ritirarli comodamente in negozio, oppure esplorare il vasto catalogo digitale del “Digital Store” con il supporto di personale specializzato. Il punto vendita di Montesilvano, ospitato in uno stabile indipendente, si distingue per l’attenzione dedicata alle nuove tecnologie legate all’energia e alla mobilità sostenibile. Saranno presenti aree dedicate al fotovoltaico, con vendita di pannelli solari, sistemi di accumulo per l’energia domestica o condominiale, e alla mobilità elettrica, con un’ampia selezione di monopattini ed e-bike. Un’Area Servizi completa offrirà assistenza completa, dall’applicazione di pellicole protettive per dispositivi mobili alla consulenza personalizzata sull’utilizzo dei prodotti, fino all’attivazione e trasferimento dati tra dispositivi. Il servizio TECH BACK permetterà ai clienti di ricevere una valutazione immediata dei propri dispositivi usati per un’eventuale permuta.

Durante l’inaugurazione, i fornitori saranno presenti per illustrare le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti in vendita attraverso dimostrazioni pratiche, offrendo ai clienti un’esperienza interattiva e informativa.

Raffaele La Torre, Amministratore Delegato di SIEM S.p.A., ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire il nostro nuovo punto vendita a Montesilvano, un passo importante nel nostro percorso di crescita e un’opportunità per essere ancora più vicini ai nostri clienti. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo economico locale con la creazione di 30 nuovi posti di lavoro e siamo fiduciosi di raggiungere presto l’obiettivo di essere leader di mercato anche in Abruzzo.”