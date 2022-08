Estate pianellese, teatro, musica e cinema fino alla fine: gli appuntamenti

Pianella. Continuano senza sosta gli eventi dell’Estate ‘Unica’ pianellese che hanno registrato finora, con la complicità delle belle giornate estive, un ottimo riscontro di pubblico. L’ultimo scorcio della bella stagione sarà all’insegna del teatro, del cinema e della musica: oltre agli spettacoli a cura dell’associazione Arotron, previsti presso il Belvedere ‘A.Pietrolungo’, e agli incontri culturali proposti dall’università della terza età, ci sarà il ritorno di Federico Perrotta con uno spettacolo dal titolo ‘Io sono Abruzzo’, previsto per venerdì 19 agosto, presso Largo Teatro.

Saranno due le novità previste per il 20 e il 21 agosto con due serate promosse dall’associazione italiana sommelier e dedicate al vino ‘Bianchi d’Abruzzo e non solo’. Il 21 agosto, inoltre, il gruppo di lettori l’arte del Teatro di Pescara animerà largo dei frantoiani con LiBridendo. Immancabili i tradizionali appuntamenti con la nuova ass.ne Amici di Eduardo e lo spettacolo teatrale ‘A teatro con Eduardo’, previsto per lunedì 22 agosto e con la rassegna cinematografica ‘Pop-Cort’, organizzata da Comune e Scuola di Cinema Ifa, del prossimo primo settembre, sempre

presso Largo Teatro.

Ma saranno ancora diversi gli eventi in programma: un musical dedicato all’acqua che vedrà esibirsi l’ensamble dei giovani passerotti di Francoforte presso l’area scolastica di villa de Felici e, ancora, una serata musicale proposta dall’amministrazione comunale a Castellana, con la cover band Latin Lover. Fino a giungere agli altri appuntamenti di settembre: ‘Lo spettacolo siamo noi’ a cura del centro fantasie dance academy, le feste patronali di Cerratina e Castellana a cura dei comitati e la Magnalonga paesana organizzata da Cerratina in festa ovunque.

“Grazie al fermento associativo ed alla collaborazione tra Comune e volontari, siamo riusciti a struttura un calendario ricco di eventi”, afferma l’assessore al ramo Gabriella Di Clemente. “Dopo 2 estati condizionate dalla pandemia ma che avevano comunque visto tanti eventi, è stato emozionante vedere ripartire tante manifestazioni, con una presenza molto elevata di cittadini e di turisti”.

“L’estate pianellese si presenta sempre più ‘Unica’”, aggiunge l’assessore all’associazionismo Antonella di Massimo. Eventi in quantità e qualità che, ormai da tanti anni, rendono il nostro programma particolarmente attrattivo ed in grado di distinguersi. Doveroso ringraziare tutti i volontari per l’impegno e la dedizione che mettono sempre in campo nonché coloro che hanno garantito la massima sicurezza in tutti gli eventi, a partire dalle forze dell’ordine, la croce rossa e la protezione civile”.