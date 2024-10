Roseto. Il Roseto Basket 20.20 comunica con piacere che Matteo Bini farà parte del roster a disposizione di coach Castorina per la stagione 2024/2025.

Alla grande classe 1994 di 201 cm, è toscano di origine ma nella sua carriera ha girato l’Italia a diverse latitudini. Le prime esperienze sono state in Abruzzo, in A2 Silver con la Proger Chieti prima di un triennio in Serie B all’Amatori Pescara. È poi con Ruvo e Pozzuoli che Bini si è affermato, disputando diverse stagioni in cadetteria in doppia cifra di media. Dopo i trascorsi a Molfetta e Bisceglie, con cui ha ottenuto l’accesso alla Serie B Nazionale, nell’ultima annata ha giocato a Monopoli in B Interregionale, chiudendo secondo della sua squadra per punti realizzati con una media di 13,9, frutto del 55% da 2, il 37% da 3 e l’80% ai liberi con 3,8 rimbalzi in 30’ di utilizzo. Bini è dunque un giocatore di esperienza, con una buona mano sia da vicino al canestro sia da oltre l’arco, che gli permette di aprirsi con facilità sul perimetro. Dimostra, inoltre, grande solidità nella metà campo difensiva.

Queste le parole di Bini dopo la firma: “Sono molto felice di essere riuscito ad arrivare ad un accordo con il Roseto Basket 20.20: ce l’abbiamo fatta dopo esserci rincorsi per lungo tempo. Ringrazio il coach per la disponibilità e la fiducia, non vedo l’ora di scendere in campo!” Queste le parole di coach Castorina: “Matteo è sicuramente un giocatore di spessore per questo campionato, avendo giocato ormai da tanti anni in serie B, quindi si tratta di una addizione importante nel nostro roster. Giocatore con grande conoscenza del gioco, con capacità realizzative da 3 punti, che ci permetterà di aprire il campo. Da tempo eravamo in contatto e sono contento che si siano create le condizioni per averlo con noi.”