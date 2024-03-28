Avezzano. Un mondo a parte: ci siamo, oggi 28 marzo, è il giorno dell’uscita del film di Milani con la Marsica protagonista. La Marsica, come entità, la Marsica come unione, modo di essere, atteggiamenti, dialetti, forza, simpatia e lealtà. La grande bellezza della gente d’Abruzzo. Tutto questo è “Un mondo a parte”, il film di Riccardo Milani girato interamente in diversi borghi e paesi, da Opi a Pescasseroli fino a Gioia dei Marsi e tanti altri.

Protagonisti due “mostri” della risata, Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Nel cast, tra gli altri, nella parte del preside, anche il noto attore marsicano Corrado Oddi. Il regista Milani, romano di nascita ma abruzzese di adozione in quanto già affettuoso frequentatore della regione, ha ambientato questa sua nuova commedia in un paesino di montagna. Il cineasta iniziò a raccontare l’Abruzzo nei suoi film con “La guerra degli Antò”, che era ambientato a Montesilvano e sulla Majella. Poi con “Il posto dell’anima” girò tra Vasto, Chieti e nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Per questa nuova storia sul grande schermo Milani ha scelto come protagonisti Virginia Raffaele, che per l’occasione ha imparato a parlare il dialetto montano dell’aquilano, e Antonio Albanese, che invece, come il maestro elementare che interpreta, ha imparato a capirlo. I due attori hanno vissuto per qualche settimana in Abruzzo, conoscendo e scoprendo la regione. “Un mondo a parte” è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film. Soggetto e sceneggiatura sono di Michele Astori e Riccardo Milani, distribuito da Medusa Film.