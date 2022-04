Entra in scooter nel cantiere dell’autostrada e un cavo d’acciaio lo uccide: morto 48enne

Introdacqua. Tragedia nel Milanese: ieri mattina un abruzzese ha perso la vita mentre era alla guida del suo scooter, all’interno di un cantiere sull’Autostrada.

Gianni Tiberi, 48 anni, originario di di Introdacqua, in provincia dell’Aquila, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 7,30, stava percorrendo in scooter il raccordo San Donato-Autostrada del Sole.

Quando, di fronte a un restringimento della carreggiata sul viadotto, è entrato nella corsia chiusa per lavori, non accorgendosi di un cavo in acciaio. Inutili i soccorsi del 118, che dopo un tentativo di rianimazione non hanno potuto far altro che constatarne la morte sul posto.

Tiberi non viveva più in Abruzzo ma aveva mantenuto contatti e un legame speciale con la sua terra d’origine, dove tornava tutte le estati.