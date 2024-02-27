L’Aquila. “Sollecitato da tanti cittadini aquilani chiederò al sindaco Pierluigi
Biondi di provvedere a istituire almeno un seggio elettorale in centro
storico.” dichiara il Consigliere Comunale Enrico Verini, candidato alle
lezioni regionali per Azione con d’Amico Presidente. “È nostro dovere
compiere ogni giusto passo per restituire dignità al centro storico del
Capoluogo d’Abruzzo che è sempre stato centro di vita, di incontro, di
discussione e di crescita sociale per tutte le generazioni e che oggi stenta a
ritrovare una propria identità per mancanza di idee e programmazione.”
Prima del sisma del 2009, ben 15 anni fa, in centro storico si contavano 14
seggi elettorali dislocati al Convitto Nazionale, in via Sassa, in viale Giovanni
XXIII, nella Scuola De Amicis, in viale Duca degli Abruzzi, nell’ex ospedale
San Salvatore e piazzale Collemaggio, tutti luoghi che mancano alla vita
cittadina da troppo tempo.