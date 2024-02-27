L’Aquila. “Sollecitato da tanti cittadini aquilani chiederò al sindaco Pierluigi

Biondi di provvedere a istituire almeno un seggio elettorale in centro

storico.” dichiara il Consigliere Comunale Enrico Verini, candidato alle

lezioni regionali per Azione con d’Amico Presidente. “È nostro dovere

compiere ogni giusto passo per restituire dignità al centro storico del

Capoluogo d’Abruzzo che è sempre stato centro di vita, di incontro, di

discussione e di crescita sociale per tutte le generazioni e che oggi stenta a

ritrovare una propria identità per mancanza di idee e programmazione.”

Prima del sisma del 2009, ben 15 anni fa, in centro storico si contavano 14

seggi elettorali dislocati al Convitto Nazionale, in via Sassa, in viale Giovanni

XXIII, nella Scuola De Amicis, in viale Duca degli Abruzzi, nell’ex ospedale

San Salvatore e piazzale Collemaggio, tutti luoghi che mancano alla vita

cittadina da troppo tempo.