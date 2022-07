Enogastronomia tra prestigio e tradizione: si chiude l’evento sulmonese “Eccellenze Italiche di Casa Ovidio”

Sulmona. Eccellenza come tradizione: si è tenuta lunedì 11 luglio nell’auditorium SS. Annunziata di Sulmona l’edizione 2022 del Premio Eccellenze Italiche di Casa Ovidio. “La manifestazione”, scrive il comunicato dell0evento, “organizzata dall’Associazione “Italia è” che si è fregiata dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Sulmona, della Fondazione Carispaq, dell’Associazione Culturale Cristiana Sandro Pertini e dell’Associazione Editori Abruzzesi, è stata presentata dai giornalisti Elena Costa, direttore responsabile della rivista “Italia è” Magazine e presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi e da Pino Costa, direttore editoriale ed editore. Come ogni anno sono stati tanti i vincitori che producono i prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio: pallotte cacio e uova, latticini, olio extra vergine d’oliva, vino, miele, tartufo, pasta, mosto cotto, porchetta e tanti altri elaborati che sono il fiore all’occhiello e vanto della regione. Tra loro anche attività commerciali che si sono contraddistinti per servizio, cortesia e professionalità e personaggi che fanno parte del settore della sanità e culturale. Ogni anno una apposita commissione di esperti vaglia a più riprese, attraverso degustazioni di prodotti eno- gastronomici non etichettati e valutazioni di elaborati e attività artigianali, un’ampia serie di segnalazioni provenienti da fonti diverse (consumatori, rivenditori, ecc.) e definisce i vincitori dopo un’attenta valutazione. Ma il premio che non è rivolto solo al settore enogastronomico prende in considerazione anche altri fattori determinanti: cortesia, servizio, ricettività”.

“Le aziende premiate in questa edizione sono: Società Agricola Battista di Goriano Sicoli, Gruppo Pingue Sulmona, Caffè Toco di Tagliacozzo, caseificio Terrantica di Raiano, Fico Reale di Atessa, Museo Aglio Rosso di Sulmona, Vini Cataldi Madonna di Ofena, casearia De Remigis di Teramo, Porchetta Marolo di Trasacco, birrificio Mezzopasso di Popoli, Az, agricola Cirrià (Mosto Cotto), l’Olivicola Casolana di Casoli, Azienda Apistica Ascimiele di Avezzano, cioccolateria Origine di Popoli, azienda agricola Le Prata di Montereale, azienda agricola Rosso di Sulmona, pizzeria Emiliano Di Ciano di Chieti, I Luchi Eccellenze di Caramanico Terme, frantoio An.Sa.Pe. di Raiano, panificio Donatelli di Raiano, Le Tartufaie di Ateleta, Norcineria

Contestabile di Celano, Massimo D’Aloisio, Azienda Agricola Bernardi di Marcello Menicucci. Nel corso dell’evento sono stati conferiti premi speciali a personaggi di alto profilo professionale e morale, a: professore Gildo Di Marco, fondatore della giostra cavalleresca di Sulmona; dottor Luciano Fagagnini, chirurgo, già primario di cardiologia ospedale di Sulmona; dottor Stefano Rossi, chirurgo, psicopedagogista; Cavaliere Ivan Antonio Giampietro, produttore televisivo reti nazionali e creatore di eventi. Alla consegna dei premi tra gli altri hanno partecipato Veltra Muffo, presidente Associazione Sandro Pertini, il dottor Pallotta consigliere amministrativo della Fondazione Carispaq e Gaetano Trigilio di Onda Tv”.