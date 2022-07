Emozioni speciali a Pescara con il passaggio del treno della pace con l’Unitalsi (video)

Pescara. Lo scorso 20 luglio alle ore 15.50 è stato accolto alla stazione di Pescara il primo treno Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) della stagione pellegrinaggi 2022, partito dalla Puglia e diretto a Lourdes.

È stato un momento importante per tutta l’Associazione perché occasione per condividere un pezzettino di pellegrinaggio insieme ai pellegrini pugliesi, attraverso un allegro flash mob dei volontari, che ha coinvolto tutti i presenti in stazione, volontari, pellegrini e cittadini comuni, sul tema della pace e attraverso il gesto concreto di consegna, da parte della Sezione Abruzzese al Presidente della Sezione Puglie Vincenzo Nigro, di un quadro raffigurante la Vergine Maria, Regina della Pace, realizzato dai volontari e disabili del Laboratorio Mani Confuse della sottosezione di Pescara.

La Sezione Abruzzese, in particolare la sottosezione di Pescara, ringrazia l’Assessore alla disabilità del Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio, per la sua presenza e per il suo allegro, sentito e commosso coinvolgimento, e Radio Speranza, col suo direttore Davide De Amicis, che ha seguito con grande attenzione e professionalità tutta la manifestazione.

L’accoglienza del treno della pace, evento che è poi proseguito nelle altre stazioni adriatiche coinvolte, è stata davvero l’occasione gioiosa e commovente, per dire a tutti la bellezza del pellegrinaggio unitalsiano.

La Sezione Abruzzese partirà dal 31 luglio al 05 agosto in bus e aereo da Roma. E dal 25 al 30 settembre.