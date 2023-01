Chieti. Prima riunione oggi a Chieti del Gruppo di lavoro per le emergenze di protezione civile, costituito dal prefetto Mario Della Cioppa con decreto del 29 dicembre scorso, e del quale fanno parte i referenti designati della Agenzia Regionale di Protezione civile, della Provincia, della Questura, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, oltre alla Sezione Polizia Stradale di Chieti, la Capitaneria di Porto, la Asl Lanciano Vasto Chieti, l’Ufficio Documentale di Chieti del Comando militare Esercito Abruzzo Molise, il 9° Reggimento Alpini, il Comitato Locale della Croce Rossa, l’Anas, i Comuni di Chieti, Vasto e Lanciano e la Sezione regionale del Corpo del soccorso alpino e speleologico.

Nel corso della riunione il Prefetto, si legge fra l’altro in una nota, ha illustrato gli obiettivi del Gruppo di Lavoro,

costituito per assicurare la massima efficienza al complesso delle attività poste in essere, in caso di emergenza,

anche con immediati provvedimenti diretti nelle primissime fasi di intervento. E per agevolare il compito degli organismi specifici di coordinamento quali i Centri di coordinamento di Soccorso, i Centri Operativi Misti, i Centri Operativi di Viabilità già prima della loro formale attivazione, i quali beneficeranno delle preventive valutazioni e della tempestiva predisposizione delle strutture di soccorso, rese immediatamente operative dal Gruppo di Lavoro, migliorando la risposta complessiva del sistema- soccorso, fin dai primi momenti.

No Content Available

In tal modo saranno significativamente ridotti i tempi tecnici necessari che intercorrono fra l’evento emergenziale e la concreta operatività della prevista Struttura di Coordinamento, ma soprattutto sarà immediatamente attivato il Sistema dei Soccorsi, grazie proprio al continuo lavoro di preparazione e di predisposizione effettuato dal

Gruppo di Lavoro. Prossima riunione il 26 gennaio.