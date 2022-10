Emergenza idrica, le “reti colabrodo” al centro della seconda seduta della commissione d’inchiesta

L’Aquila. È convocata per la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre alle 11, la seconda seduta della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo. A presentare l’ordine del giorno è il Presidente Sara Marcozzi: “Proseguono le audizioni di Ersi, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo, dalla voce del Presidente Nunzio Merolli, che tornerà in aula per proseguire il lavoro che avevamo già intrapreso nella scorsa seduta. In questa occasione verrà illustrata la distribuzione delle reti con le relative criticità, entrando così nel dettaglio di uno dei problemi più gravi del nostro territorio in materia di servizio idrico: un’infrastruttura vecchia e obsoleta, che fa registrare perdite con picchi del 70% in Abruzzo. Una criticità inaccettabile, che rappresenta una delle motivazioni più forti che mi ha spinta a presentare l’istanza per istituire una Commissione regionale che si occupasse esclusivamente di acqua. Il Pnrr rappresenta un’occasione fondamentale per il nostro territorio per iniziare a pianificare interventi che limitino gli sprechi di una risorsa preziosa come l’acqua, e sarà uno dei compiti di questa Commissione vigilare sul corretto utilizzo delle risorse. Terremo aggiornati i cittadini sull’esito della nuova seduta, e invito chiunque abbia qualcosa da dire sul tema acqua a scrivere all’indirizzo mail [email protected] per raccontare cosa non funzioni sul proprio territorio e consentire alla Commissione di girare le segnalazioni d’intervento alle società di gestione, e per dare ai Comitati di cittadini la possibilità di essere auditi in aula”.