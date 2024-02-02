Teramo. Dopo la visita del 13 gennaio scorso nella Marsica, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein torna in Abruzzo: domenica 4 febbraio effettuerà un tour nella provincia di Teramo per supportare sia il partito che la candidatura di Luciano D’Amico a presidente della Regione.

Il programma della giornata prevede l’arrivo a Castelli alle ore 9 per una visita al Museo della ceramica e a una bottega artigiana. Alle 10.10 ci si sposterà a Casale san Nicola per l’omaggio al “Cuore del Gran Sasso”, opera monumentale creata per commemorare gli undici lavoratori caduti durante la realizzazione del traforo. Alle 11.30 la segretaria dem sarà a Teramo nella sede dell’ANCE (via Luigi Brigiotti 12) per un incontro con la filiera delle costruzioni. Alle 12:30 (piazza Martiri della Libertà) si terrà un punto stampa con i giornalisti, mentre alle 13 – sempre a Teramo ma nella sede del PD in corso De Michetti 20 – parteciperà a una riunione con i sindacati studenteschi.

E’ fissato alle 15:15 il sopralluogo al ponte Collerenti di Bellante, crollato nel dicembre 2022 e oggetto di un’inchiesta della magistratura, dal quale si proseguirà verso la Riserva del Borsacchio (via Colle Magnone) dove l’arrivo è previsto alle 16. Elly Schlein sarà a Roseto (piazza della Repubblica) alle 16:30 per un incontro con le associazioni ambientaliste, poi muoverà alla volta di Giulianova (via Ruetta Scarafoni 3) dove alle 17:40 visiterà la Piccola Opera Charitas. L’ultimo appuntamento è in programma alle 18.50 al centro congressi Blu Palace di Mosciano s. Angelo (viale Europa 23/25) per un’iniziativa pubblica.

“Come promesso – commenta il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – Elly Schlein torna in Abruzzo a pochi giorni dalla visita nella Marsica per assicurare il pieno sostegno suo e di tutto il partito alla campagna elettorale del nostro candidato presidente Luciano D’Amico. Nel tour del 4 febbraio toccheremo i temi dell’artigianato, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’edilizia, della formazione, delle infrastrutture, dell’ambiente e della tutela delle fasce più deboli della società, per concludere poi con un’iniziativa pubblica. Al contrario della destra, che cala le decisioni dall’alto e senza confronto, la nostra segretaria non resta al chiuso di qualche comitato elettorale ma cammina in strada e incontra persone, associazioni e categorie per parlare dei problemi che ognuno vive nel quotidiano. E’ la ricetta della realtà, lontana dalle fanfare delle eterne promesse, con la quale intendiamo dare un apporto concreto alla vittoria di Luciano D’Amico alle elezioni del 10 marzo”.