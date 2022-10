Elezioni: Sottanelli (Azione), mio impegno al servizio dell’Abruzzo

Pescara. “Lavorerò al servizio del territorio e mi appello a tutti i parlamentari eletti in Abruzzo, sia di maggioranza che di opposizione, affinché ci sia la massima collaborazione per lavorare nell’interesse degli abruzzesi in questo difficile momento economico e sociale, con rincari che mettono a dura prova la vita delle famiglie e delle imprese”.

Lo afferma in conferenza stampa Giulio Sottanelli dopo la sua elezione a deputato nella lista Calenda Italia Viva-Azione, ufficializzata sabato dall’Ufficio centrale elettorale della Corte di Cassazione. Nel soffermarsi sull'”assurdità derivante dall’applicazione della legge elettorale per la quale il 90% degli eletti sono già noti oltre 30 giorni prima del voto, mentre il restante 10%, rappresentato da candidati che si sono davvero battuti ascoltando i cittadini e facendo campagna elettorale, ha bisogno di attendere 15 giorni per vedere, salvo sorprese, la loro elezione ufficializzata”, Sottanelli parla per l’Abruzzo di una “grave carenza di rappresentanza democratica: tra i 9 deputati eletti, ben 4 provengono da altre Regioni”.

“Il mio impegno più importante – sottolinea – sarà sicuramente quello di mantenere stretto il rapporto con il mio

territorio: l’Abruzzo e, in particolare, la provincia di Teramo, di cui sono unico rappresentante in Parlamento.

Fondamentale sarà il coinvolgimento degli attori del mondo produttivo, le associazioni e le istituzioni di ogni

grado”. Sottanelli ringrazia “tutti gli abruzzesi che hanno dato fiducia al nostro progetto politico e tutti i

candidati, le candidate e i sostenitori di Azione e Italia Viva per il grande lavoro svolto che ci ha portato a

raccogliere oltre 39mila preferenze in una campagna elettorale difficile e inaspettata.”