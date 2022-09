Elezioni, Soria: “Soddisfazione per la tenuta della Lega nel Vastese”

Vasto. “Esprimiamo soddisfazione per la tenuta della Lega nel vastese rispetto alle parlamentarie del 2018”. Questa la dichiarazione del consigliere comunale della Lega Abruzzo presso il Comune di Vasto Giuseppe Soria, del coordinatore del partito di Vasto Ermanno Falone, dei direttivi locale e territoriale all’indomani delle ultime consultazioni elettorali.

“Per esperienza abbiamo imparato a confrontare le elezioni tra analoghe consultazioni”, spiegano, “e non possiamo non constatare che nel nostro territorio ci sono comuni come Monteodorisio, Palmoli, Castiglione Messer Marino dove si è avuto un incremento percentuale delle preferenze rispetto a quattro anni orsono. Addirittura un lieve incremento si è avuto anche a San Salvo dove pure nelle ultime settimane si sono registrate delle defezioni e dove qualcuno ha registrato una perdita di 400 preferenze rispetto a soli pochi mese fa con la Lega che intanto saliva al 7,22%; mentre una tenuta sostanziale si è registrata a Furci e Cupello. Risultati che ci fanno guardare al futuro con entusiasmo e voglia di fare, che ci presentano una Lega ormai radicalizzata sul territorio al di là dei personalismi grazie al lavoro e all’impegno dei nostri leader e di molti uomini e donne che credono in un progetto liberale di crescita e di sicurezza, di un Paese moderno come quello che la Lega immagina”.

“Siamo felici che finalmente il Paese abbia scelto come propria guida una coalizione unita e coerente come quella del centrodestra in cui, siamo certi, la Lega rivestirà un ruolo importante per dare risposte concrete alle emergenze e per la crescita della nostra Italia e del nostro territorio. E con queste certezze”, concludono, “senza lasciarci prendere dal troppo entusiasmo quando le cose vanno benissimo né dallo sconforto quando vanno meno bene, ma sempre con

i piedi ben piantati a terra, lavoreremo per essere pronti alle prossime sfide elettorali che siamo certi sapranno regalare nuovi successi a tutta la coalizione e alla Lega in primis”.