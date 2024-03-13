L’Aquila. Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio e presidente della Comunità del Parco del Gran Sasso è stato nominato dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, membro del dipartimento Montagna, lavorerà al fianco della responsabile Emily Rini. Il commento di Roberto Santangelo:

“Ringrazio il segretario Tajani per l’attenzione che dedica all’Abruzzo e la stima che dimostra nei confronti degli amministratori locali. I miei più vivi complimenti a Fabio Santavicca per la nomina, conosco la serietà con la quale porta avanti gli impegni e la passione con la quale promuove la bellezza culturale e paesaggistica del nostro territorio. Sono sicuro che saprà portare all’attenzione nazionale i temi relativi alle aree montane d’Abruzzo con saggezza e propositività”.