L’Aquila. A tre settimane dal voto in Abruzzo, la corsa elettorale appare oggi per Luciano D’Amico, candidato di Volt e della coalizione progressista, più che mai contendibile e tutta da giocare.

“Luciano D’Amico è riuscito a mettere d’accordo tutti i partiti di centrosinistra, uniti oggi nella proposta di un governo regionale alternativo al pessimo governo targato Fratelli d’Italia e Lega degli ultimi 5 anni. Un uomo di cultura, pacato ma di polso, autorevole e con una significativa esperienza di successo nella gestione di grandi apparati pubblici nel mondo sia universitario che dei trasporti“ dichiara in una nota Francesco Luciani, assessore di Volt a Roseto degli Abruzzi.

“Abbiamo una grande occasione in Abruzzo, quella di sostituire l’immobilismo cronico di Marsilio con un governo progressista che metta davvero al centro sanità e infrastrutture, con scelte chiare e oneste nei confronti dei cittadini. Possiamo in Abruzzo aprire la strada a quel famoso campo largo che sia vera e credibile alternativa alla filosofia Meloni“. Conclude Francesco Luciani.

Volt invita tuttә le cittadine e i cittadini e abruzzesi a partecipare numerosi alle elezioni del 10 marzo.

“Serve invertire la percentuale, sempre più preoccupante, di astensionismo di cui il nostro paese da troppo tempo soffre e che in passato ha fatto tanto gioco alla destra” dichiara il co-presidente di Volt Italia Guido Silvestri.

“L’esito del voto in Sardegna, con l’elezione di Alessandra Todde, è il segnale chiaro che un’alternativa c’è e dev’essere un’alleanza progressista. Servono unità e trasparenza nella proposta programmatica. Luciano D’Amico è il candidato giusto. La destra sì può battere’‘, conclude Silvestri.