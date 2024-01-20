Pescara. Domenica 21 Gennaio 2024 alle ore 17:00 a Pescara in Piazza Garibaldi sarà inaugurato il Comitato Elettorale di Antonio Di Marco, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 nella lista del Partito Democratico a sostegno convinto e deciso del candidato presidente Luciano D’Amico.
Sarà un luogo di incontro e di ascolto per tutti i cittadini che vorranno contribuire a costruire la nostra proposta politica per l’Abruzzo che merita molto di più!
All’inaugurazione, aperta al pubblico, sarà presente anche il candidato presidente regionale per il centrosinistra Luciano D’Amico.