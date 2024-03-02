Teramo. Prosegue il tour elettorale del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché vice presidente del Consiglio e segretario federale della Lega, Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio è arrivato da giorni in Abruzzo e dopo incontri con candidati e cittadini nella Marsica si sposterà per un tour nel teramano.

Domani, domenica 3 marzo, alle ore 16:30, Salvini incontrerà cittadini e amministratori a Sant’Onofrio, al Rose & Crown, in via Mirabili 155.

Alle ore 18:00 invece parteciperà, sempre ad un incontro pubblico, a Castellalto, al Cavallino Rosso, in via Catanzaro 16. A tutti e due gli eventi saranno presenti il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai e i candidati della Lega del collegio di Teramo alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

“Salvini – sottolinea D’Eramo – conferma di essere molto legato alla nostra regione. In questi giorni sta incontrando, in giro per l’Abruzzo, tanti cittadini, amministratori, sostenitori. La sua presenza dà ancora più forza alla proposta politica della Lega, composta da uomini e donne di altissimo livello e che amano il loro territorio”.