L’Aquila. La Giunta Regionale d’Abruzzo ha reso nota la circolare n. 4 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 marzo 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica.”
“In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto”, esordisce, “si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione Politica”
Questo, in breve, il contenuto del provvedimento:
- Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
- Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
- Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.
- Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
- Uso di locali comunali.
- Agevolazioni fiscali.
- Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
- Spese elettorali.
- Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.
- Inizio del divieto di propaganda.