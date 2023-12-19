L’Aquila. La Giunta Regionale d’Abruzzo ha reso nota la circolare n. 4 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 marzo 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica.”

“In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto”, esordisce, “si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione Politica”

Questo, in breve, il contenuto del provvedimento: