Gagliano Aterno. La Regione Abruzzo attui politiche per la valorizzare Enti territoriali, imprese, comunità dell’Appennino. La Regione si doti di un Assessore regionale alla Montagna e alle Foreste. Riformi il sistema degli Enti locali costruendo Unioni montane di Comuni solide e stabili.

Sono i primi punti della Piattaforma politica per Candidati e Candidate alle regionali dell’Abruzzo che Uncem ha presentato a Gagliano Aterno, con il Sindaco Luca Santilli e il Presidente nazionale Marco Bussone. Oltre cento le persone presenti, con un fitto dialogo di Sindaci e Amministratori locali abruzzesi con dieci Candidati: Pierpaolo Pietrucci, Amerigo Di Benedetto, Diego Angelilli, Patrizio Schiazza, Luisa Taglieri, Attilio D’Andrea, Enzo Di Natale, Paolo Federico, Daniele Di Bartolo, Lorenzo Berardinetti. “Puntiamo su un nuovo Abitare la Montagna, i paesi. Che non sono borghi da mettere in una campana di vetro. Sono comunità vive. Nuovo abitare incentivando anche la transizione green e il recupero degli immobili: non solo azioni architettoniche e urbanistiche, materiali sostenibili, riduzione delle emissioni. Tutto questo sia finalizzato a una nuova vita nei paesi e nei territori montani e rurali dell’Abruzzo. In particolare nelle aree del cratere”, ha detto il Sindaco di Gagliano Aterno. Presenti tra gli altri Antonio Innaurato, già Presidente della Delegazione Uncem Abruzzo, e Luigi Fasciani, Consigliere nazionale Uncem.