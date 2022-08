Elezioni, Pagano: “Liste di Forza Italia radicate nel territorio”

Pescara. “Le Liste di Forza Italia sono composte da persone super radicate nei territori, da noi non ci sono paracadutati, ma gente con la giusta esperienza amministrativa”. Lo ha detto il senatore Nazario Pagano candidato alla Camera. Pagano nel suo intervento di presentazione della compagine elettorale di Fi in Abruzzo ha poi spiegato che la tornata elettorale verrà affrontata “con una legge elettorale sbagliata, e che faremo di tutto per cambiare, ma che ci impone di votare anche tenendo conto delle persone che si candidano”.

Se, ha proseguito, “l’attuale legge elettorale crea, in tutte le regioni e in ogni partito, delle forti incertezze sul risultato finale degli eletti nei singoli collegi, per questo uno degli impegni di Forza Italia sarà sicuramente quello di cambiarla. Così come, per quanto riguarda il territorio abruzzese, l’impegno di Forza Italia sarà fortissimo per la realizzazione della terza corsia della autostrada A14, per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e per la realizzazione del collegamento ferroviario veloce, sull’intera tratta, Roma Pescara “l’attuale legge elettorale crea, in tutte le regioni e in ogni partito, delle forti incertezze sul risultato finale degli eletti nei singoli collegi, per questo uno degli impegni di Forza Italia sarà sicuramente quello di cambiarla.

