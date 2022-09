Elezioni: Meloni (Fdi) all’Aquila per la campagna “Pronti a risollevare l’Italia”

Pescara. Giorgia Meloni sarà nuovamente in Abruzzo. A distanza di pochi giorni dal comizio elettorale tenutosi a Pescara, il presidente di Fratelli d’Italia sarà all’Aquila il 7 settembre, alle ore 18.00, alla Villa Comunale, nell’ambito della campagna “Pronti a risollevare l’Italia” promossa in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

A darne l’annuncio è il coordinamento regionale di Fdi.

“Il nostro presidente è particolarmente legato all’Abruzzo, ne conosce le potenzialità. Siamo fieri che abbia accolto con grande convinzione ed entusiasmo la richiesta di candidatura nel collegio uninominale alla Camera L’Aquila-Teramo, lanciata dalla classe dirigente del partito. Fratelli d’Italia è consapevole delle necessità dei territori ed è pronta a sostenerne le istanze sul piano nazionale con un nuovo esecutivo guidato dal centrodestra, replicando l’esempio di buon governo già sperimentato e apprezzato dai cittadini abruzzesi che hanno constatato le capacità, la coerenza e la preparazione dei suoi rappresentanti scelti dagli elettori per governare in Regione e in moltissimi comuni. All’appuntamento, molto importante per far conoscere le idee, le iniziative e le proposte contenute nel programma elettorale di Fdi, parteciperanno il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila e commissario provinciale del partito, Pierluigi Biondi, i candidati presenti nelle liste per Camera e Senato, amministratori e dirigenti del partito”.