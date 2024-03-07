Sulmona. “La corsa per le elezioni regionali in Abruzzo si avvicina alla conclusione, e siamo lieti di sostenere assieme a voi i nostri candidati per la Valle Peligna, la Valle del Sagittario, la Valle Subequana e l’Alto Sangro: Paolo Salutari e Patrizio Schiazza.

Loro rappresentano al meglio il nostro territorio, e con orgoglio li sosteniamo. Vi invitiamo a esprimere il vostro diritto e dovere di voto il 10 marzo, scegliendo la Lega. La vostra partecipazione è fondamentale per il futuro della nostra regione. Lino Galante, Commissario Lega Valle Peligna Alto Sangro Roberta Salvati, Segreteria Regionale Abruzzo Lega.”.