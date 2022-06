Elezioni L’Aquila, il segretario nazionale Pd Letta: Pezzopane candidatura importante

Pescara. Uno per tutti, tutti per la Pezzopane. “L’Abruzzo è terra per noi importante, fondamentale anche e sopratutto perché si vota a L’Aquila con una candidatura per noi importante con un grande personaggio nazionale del nostro partito come Stefania Pezzopane a cui tutti vogliamo molto bene e crediamo che possa fare una bella campagna elettorale. Sono al suo fianco”. Così il presidente del Pd Enrico Letta questa mattina a Pescara, parlando delle Amministrative dell’Aquila, a margine dell’inaugurazione del nuovo comitato elettorale cittadino del Partito Democratico.