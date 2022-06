Elezioni L’Aquila, Crippa (Lega): “Felice del lavoro svolto e orgoglioso di Salvini”

L’Aquila. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, all’Aquila per un incontro elettorale a sostegno del sindaco uscente, Pierluigi Biondi, in vista delle prossime amministrative, si è detto “entusiasta” per il lavoro del suo partito all’Aquila. “La Lega in città è ben rappresentata – ha detto – anche perché ha svolto un lavoro eccelso. Ambiamo a riconfermare sia il sindaco sia i nostri consiglieri comunali e i nostri assessori. La continuità all’Aquila è importante”.

Per Crippa “L’Aquila farà un ottimo risultato. Abbiamo rappresentanti politici di calibro nazionale, come Luigi D’Eramo, rappresentanti regionali come Emanuele Imprudente e quindi sono sicuro che da qui arriveranno delle belle soddisfazioni”.

Lo stesso D’Eramo, presente all’incontro, si è detto fiducioso sui candidati del Carroccio alle Comunali del 12 giugno. “Abbiamo una Lega potenziata – ha detto – con una lista che ha dimostrato la nostra capacità di essere attrattivi rispetto a figure professionali cittadine. Gente che ha deciso di metterci la faccia e correre con noi questa sfida elettorale, bella e piena di contenuti”.

“Sono orgoglioso di quello che sta facendo Matteo Salvini perché è l’unico leader politico che si sta esponendo per la Pace”. Lo ha detto all’Aquila il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa rispondendo ai giornalisti a una domanda relativa al mancato viaggio del leader del Carroccio a Mosca.

“Ritengo che tutto quello che la politica fa per cercare di salvare vite, in Russia e in Ucraina e salvare imprese in Italia, così come in Abruzzo è fondamentale – ha aggiunto – chiedo pertanto a Salvini di andare aventi in quello che sta facendo”. Crippa è intervenuto anche sulle politiche migratorie.

“Un conto è chi scappa dalla guerra -ha sottolineato- e chi scappa dalla guerra troverà sempre negli amministratori della Lega e nei territori gestiti dalla Lega un’accoglienza e le porte spalancate. Altra cosa è chi non scappa da nessuna guerra e vuole venire qua a imporre culture, idee che non sono compatibili con quella che è la nostra società”.

“Se scappi dalla guerra e dalla fame sei accolto a braccia aperte – ha aggiunto – Se non scappi da nessuna guerra e

nessuna fame e vieni qua clandestinamente è giusto che ritorni al tuo Paese”. Per il vicesegretario, la discriminante è proprio legata alla situazione del Paese di provenienza.

“Se non c’è la guerra negli Stati da cui provengono le persone -ha detto Crippa- evidentemente bisogna fare una differenza. Dall’Ucraina sono arrivati in grandi numeri, pur senza portare problemi nelle città che li stanno ospitando. Invece ci sono persone che non scappano da nessuna guerra che sono sempre protagoniste di episodi di microcriminalità. E lì bisogna intervenire. Salvini lo aveva fatto, il sottosegretario Nicola Molteni lo sta cercando di fare, diciamo che l’attuale ministro in carica, Lamorgese, non sempre sta svolgendo un lavoro eccelso”.