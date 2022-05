Elezioni L’Aquila 2022, Lega: domani gli incontri aquilani con l’eurodeputato Alessandro Panza

L’Aquila. Tour abruzzesi in attesa delle elezioni. “L’eurodeputato Alessandro Panza”, scrive il comunicato di Lega Abruzzo, “sarà in visita domani all’Aquila, per la campagna elettorale a sostegno della Lega e del centrodestra del ricandidato sindaco, Pierluigi Bondi, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimi. Insieme al segretario regionale, il deputato aquilano, Luigi D’Eramo e Giorgio Fioravanti, candidato al consiglio comunale nonché responsabile regionale del dipartimento politiche montane della Lega, sarà alle falde del Gran Sasso, in località fonte Cerreto”.

“L’esponente del Carroccio”, prosegue il comunicato, “nel pomeriggio sarà a Campo Imperatore per ascoltare le istanze degli operatori del settore. L’uomo di governo infine, assieme al sindaco Pierluigi Biondi, farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 17:30 in via dei Monti ad Assergi, frazione del comune aquilano. “Questi incontri di importanti e preparati esponenti della Lega certificano la radicalità e la vicinanza del partito nei territori e i cittadini”, spiega il segretario regionale Luigi D’Eramo che ricorda i prossimi appuntamenti: “Il 1 giugno il sottosegretario all’interno Nicola Molteni e il vice segretario nazionale l’onorevole Andrea Crippa saranno in Abruzzo per sostenere la Lega nei comuni al voto”.