Elezioni, il sindaco di Giulianova: “Soddisfatto per l’esaltante vittoria del Centrodestra”

Giulianova. A poche ore dalla chiusura della tornata elettorale, il Sindaco Jwan Costantini esprime le sue valutazioni sul risultato politico del voto. “In qualità di Primo cittadino – commenta – e da militante di vecchia data del centrodestra, sono soddisfatto per il responso delle urne, che vede una schiacciante ed esaltante vittoria della nostra coalizione. Sento il dovere di aggiungere, come coordinatore provinciale della Lega, che il partito si aspettava un dato nazionale più alto di qualche punto percentuale. Credo pure, però, che che la provincia di Teramo abbia registrato complessivamente una delle migliori performance d’ Abruzzo. La Lega, com’è noto, sta patendo gli effetti di un travaso di voti che la dirigenza giudica, in prospettiva, non preoccupante. I dati di Giulianova si attestano numericamente sulla media nazionale, peraltro in controtendenza rispetto ad altre realtà più blasonate e solitamente più favorevoli alla Lega. Non posso infine non complimentarmi, all’interno della coalizione, con il Vice Sindaco Lidia Albani e i consiglieri Ernesto Ciafardoni, Matteo Francioni ed Antonella Guidobaldi per i positivi risultati dei rispettivi schieramenti”.