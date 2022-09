Elezioni, gli avvocati del Foro di Avezzano ai candidati: “Scongiurare chiusura tribunali minori”

Avezzano. “La Regione Abruzzo, fin dal 2012, ha instancabilmente operato per scongiurare la chiusura del Tribunali Di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, destinati ad essere soppressi a far tempo dal primo gennaio 2023, in forza del D.Lgs 155/2012”. Parte così la richiesta del presidente dell’Ordine degli avvocati di Avezzano Franco Colucci ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre.

“Invero, la nostra Regione ha posto in primo piano la necessità di conservare la presenza di presidi giudiziari in tutto il suo territorio”, prosegue Colucci, “in rispetto di quanto disposto dall’art. 5 della Costituzione e dalle Linee guida dettate, il 21 giugno 2013, dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia per favorire le condizioni di accesso dei cittadini ad un sistema giudiziario di qualità. Del resto, é a tutti noto che la Regione Abruzzo: è stata capofila nei due tentativi di referendum abrogativi del D.Lgs 155/2012, proposti, il 30.09.2013, dalle Regioni: Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Piemonte, Friuli, Liguria e Basilicata, e, il 12.9.2014, dalle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia: è stata la promotrice del Disegno di Legge per la modifica del menzionato D.Lgs ed il ripristino dei Tribunali soppressi, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, con la delibera del 13.09.2020, fatta propria dalle Regioni Marche, Campania, Sicilia, Toscana, Calabria e Lombardia”.

“E’ perciò, necessario che tutti i candidati a rappresentare l’Abruzzo nel prossimo Parlamento”, conclude, “in ossequio all’operato dell’Amministrazione Regionale, si impegnino pubblicamente nei confronti degli elettori abruzzesi a sostenere la proposta di legge, di modifica D.Lgs 155/2012, facendo quanto necessario per ottenere l’approvazione delle Camere prima del 31.12.2023, del medesimo D.D.L. che certamente il Consiglio Regionale dell’Abruzzo rinnoverà, come per legge, all’inizio della prossima legislatura”.