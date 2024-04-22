Pescara. “Azione darà priorità massima alla sfida che vedrà Libera D’Amelio detta Lia in corsa per le prossime elezioni europee.” Questo quanto riportato dal comunicato firmato dal Direttivo regionale di Azione e da Giulio Sottanelli, Deputato e Segretario regionale del partito in Abruzzo.

“Per questo motivo – prosegue il comunicato – il Direttivo regionale riunito ha scelto che non sarà presente nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Giulianova, i tre Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la cui presentazione della lista prevede un impegno organizzativo che potrebbe pregiudicare la corsa elettorale di Libera D’Amelio.” “Dare una rappresentanza moderata che porti in Europa la competenza e il pragmatismo di Lia

D’Amelio necessario per rappresentare gli abruzzesi e tutti i cittadini del Sud Italia – spiega Sottanelli – è al centro della sfida che Azione metterà al primo posto l’8 e il 9 giugno quando saremo chiamati a rinnovare il Parlamento Europeo.” “Dal partito e dai dirigenti locali – conclude – l’ennesima dimostrazione dello spirito di servizio per la

squadra che contraddistingue Azione, ognuno di loro ha deciso di fare un passo indietro per dare priorità massima a questa sfida, non semplice, ma che sono certo gli abruzzesi e tutti i cittadini della Circoscrizione Meridionale premieranno.”