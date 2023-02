Avezzano. Elezioni istituzioni forensi, i giovani avvocati raggiungono ottimi risultati. Il Coordinamento Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Abruzzo comunica, con orgoglio, le più vive congratulazioni ai propri candidati per il prestigioso traguardo raggiunto nelle recenti tornate elettorali che hanno interessato i Consigli degli Ordini, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila e dei Comitati Pari opportunità nei Fori abruzzesi:

COA Avezzano: Avv. Francesca Novella;

COA Chieti: Avv. Marta Vacca;

COA L’Aquila Avv. Donatella Tiberio

COA Lanciano: Avv. Sara Frattura -Presidente Sez. Lanciano e Uff. Segreteria Presidente Nazionale-;

COA Pescara: Avv. Stefano Gallo, Avv. Claudia Tambone;

COA Sulmona: Avv. Maurizia Lina Sciuba ed Avv. Enrico Tedeschi;

COA Teramo: Avv. Massimo Ambrosi, Avv. Stefano Franchi -Presidente Sez. Teramo e Dip. Geografia giudiziaria-;

COA Vasto: Avv. Nicola Raducci -Presidente Sez. Vasto-, Avv. Rosario Di Giacomo;

CDD Teramo: Avv. Martina D’Andrea;

CPO Chieti: Avv. Rita Di Falco; Avv. Alfredo Trama, Avv. Elena Remigio, Avv. Lara Di Paolo e Avv. Marianna Del Ponte.

CPO Lanciano: Avv. Mario La Morgia;

CPO Pescara: Avv. Andrea Cocchini -Segretario Nazionale ed ex coordinatore area Centro Italia-;

CPO Sulmona: Avv. Mauro Sciullo e Avv. Giulia Calore.

Con l’auspicio che sapranno apportare un contributo qualificato, in virtù dello spirito di servizio e abnegazione già maturato all’interno Associazione e con un atteggiamento propositivo e critico, all’interno dei suddetti Organi.

Si tratta di un evento storico per l’Associazione e per tutti i Giovani Avvocati Abruzzesi che, per la prima volta, sono riusciti a ottenere, attraverso la raggiunta vittoria elettorale, la massima rappresentanza per la Giovane Avvocatura in tutte le Istituzioni forensi locali.

Il Coordinamento Abruzzo, inoltre, ha il pregio di aver espresso nello scorso CDN di Milano di Venerdì 3 e Sabato 4 febbraio, la figura del Segretario Nazionale, nella persona dell’avv. Andrea Cocchini, cui va il sentito plauso da parte dei Giovani Avvocati Abruzzesi e che avrà l’onore e l’onere di rappresentare la Regione nell’Ufficio di Presidenza, massimo organo dell’Associazione.

I recenti risultati elettorali si aggiungono al successo ottenuto dall’Associazione per la proroga dell’apertura dei tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, a rischio soppressione.

E’ stato appena approvato dalla I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) commissione del Senato, in seduta congiunta, l’emendamento al decreto Milleproroghe, contenente proprio la suddetta statuizione per la quale l’Associazione ha profuso il proprio impegno e speso le proprie energie al fine di tutelare e difendere i presidi di legalità, offerti da Procure e Tribunali, su tutto il territorio della nostra Regione.

Il Coordinamento, quindi, continuerà ad offrire il proprio contributo lavorando al fianco di tutte le componenti istituzionali regionali e nazionali nel preliminare interesse, non solo di tutti i giovani avvocati, ma di tutta l’intera categoria professionale.

avvocato Fernando Alfonsi

(Coordinatore Regione Abruzzo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati)