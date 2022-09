Elezioni: D’Angelo (Noi moderati), premiare concretezza e attenzione al territorio

L’Aquila. “Siamo quasi alle ultime battute di una campagna elettorale inaspettata e un po’ atipica, ma che proprio per questo ha permesso di comprendere chi punta realmente allo sviluppo, chi avanza proposte concrete invece di raccontare favole ai cittadini, chi crede nel territorio e gli dà spazio”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capolista di ‘Noi Moderati’ alla Camera per la circoscrizione Abruzzo. “’Noi Moderati’ – afferma D’Angelo – è una lista di soli candidati abruzzesi. E’ la lista che nella coalizione di centrodestra riunisce le forze che fanno del pragmatismo, del buon senso, della cultura di governo la cifra del proprio impegno. E’ la proposta politica che crede nel territorio e promuove il radicamento, come ha dimostrato il senatore Gaetano Quagliariello con il suo gesto e prima ancora con il lavoro svolto per la nostra terra che dovrà andare avanti con ancora più determinazione. ‘Noi Moderati’ – aggiunge ancora D’Angelo – abbiamo già dimostrato a tutti i livelli di lavorare per il bene comune, di fare quello che promettiamo e di non promettere nulla che sia velleitario, irrealizzabile o contrario all’interesse dei cittadini anche se remunerativo in termini elettorali. Di promesse i cittadini ne hanno già da tempo ascoltate tante, e hanno visto tanti chiedere consenso sul territorio per poi dimenticarsene. Per noi, dal livello locale al livello nazionale, parla la forza dei fatti. Siamo certi – conclude – che gli abruzzesi premieranno la lista degli abruzzesi che non hanno a cuore altri interessi se non quelli dell’Abruzzo e dei suoi abitanti”.