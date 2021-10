Elezioni: aperti alle 7 i seggi, più di 12 milioni al voto, in Abruzzo 72 comuni al voto

L’Aquila. Si aprono alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono ben 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, domani invece dalle 7 alle 15.

Sono 72 i comuni abruzzesi dove è previsto il voto per la giornata di oggi e domani. E di questi solamente cinque con più di 15mila abitanti per i quali è previsto, come si usa, il ballottaggio (programmato per il 17 e 18 ottobre). Sono: Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

Gli altri Comuni al voto sono:

-Provincia dell’Aquila: Tagliacozzo, Alfedena, Bisegna, Calascio, Campotosto, Capitignano, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Civita D’Antino, Cocullo, Fossa, Ofena, Ortona dei Marsi, Pereto, Prezza, Rivisondoli, Scontrone, Secinaro e Villalago, Ortucchio, Ovindoli, Roccaraso, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Civitella Roveto, Tornimparte e Canistro e Carapelle Calvisio.

-Provincia di Chieti: Casoli, Casalbordino e San Giovanni Teatino, Archi, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Martino sulla Marrucina, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Tufillo.

-Provincia di Pescara: Penne, Manoppello, Popoli, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Pescosansonesco, Picciano, Serramonacesca, Tocco da Casauria e Sant’Eufemia a Maiella.

-Provincia di Teramo: Castellalto e Bellante, Bisenti, Colonnella, Pietracamela, Cortino e Basciano.