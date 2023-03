Silvi. “Se lo facciamo insieme io ci sono. Insieme a tanta gente comune, lavoratori e professionisti di ogni ambito, costruirò la mia candidatura a Sindaco. Superiamo i meccanismi della politica come scatola chiusa dei pacchetti preconfezionati e apriamoci alla società civile. Nessuno venga con l’idea di pretendere dalla collettività. Abbiamo un’unica missione: costruire una squadra che sia ricca di onestà e soprattutto di competenza per affrontare al meglio una bellissima campagna elettorale, per scrivere insieme una pagina di futuro migliore della nostra amata Silvi, per i giovani e con i giovani.”

Lo ha detto Giuseppe Gentile, candidato sindaco della città di Silvi, durante il primo evento pubblico di presentazione alla cittadinanza, il 25 marzo 2023.

“In queste settimane”, continua Gentile, “realtà civiche e politiche hanno convintamente voluto e sostenuto la mia candidatura quale unico elemento di coesione tra le forze del centrosinistra. L’elemento più emozionante, tuttavia, è sicuramente stato l’affetto e l’energia di una comunità che ha voglia di costruire un’alternativa all’attuale amministrazione, per un nuovo concetto e ideale di città. Tornare sul territorio per il bene del territorio: dare priorità al decoro urbano, rilanciare un modello di turismo sostenibile che riparta dalla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e paesaggistico. Inoltre, è fondamentale costruire un modello di viabilità alternativo che risponda alla cronica carenza di parcheggi contrastando, però, il consumo di suolo e rischi idrogeologici connessi, nel rispetto dell’integrità ambientale e del verde”.

“Ogni territorio, ogni frazione, da Pianacce a Piane Maglierici, da San Silvestro a Santo Stefano, Piomba, Silville e ovviamente Silvi Paese torneranno ad essere il fulcro fondamentale da cui costruire un nuovo modello di città. Infine”, conclude il candidato sindaco, “un tema prioritario del nostro programma elettorale sarà dedicato al contrasto delle diseguaglianze sociali, per tutte le donne e padri di famiglia che si trovano schiacciati dalla crisi economica e pandemica.”

Nel corso dell’evento sono inoltre intervenuti: Simona Astolfi (Coordinatrice Provinciale Movimento 5 Stelle), Antonio Di Blasio (Segretario Partito Democratico Silvi), Tommaso Di Febo (Presidente Regionale Articolo 1), Giovanni Aquilini (Socio fondatore di Silvi Possibile).