Montesilvano. Si muoverà per tutti i quartieri della città Montesilvano, per interpellare i residenti, il comitato elettorale mobile di Fabrizio D’Addazio, candidato Sindaco di centro sinistra, raggiungerà ogni parte della città con la finalità di ricucire lo strappo tra politica e cittadini. E’ la vera novità di questa campagna elettorale. “E’ ora di ascoltare i cittadini per conoscere le realtà, le proposte, le criticità diverse della città.”

La postazione mobile raggiungerà tutto il territorio fa sapere D’Addazio: “da nord a sud, dal mare al colle, senza tralasciare le aree che, ultimamente, sono state poco attenzionate”. La coalizione di centro sinistra rileva: “Mentre loro litigano l’unica certezza è il centro sinistra, perché non restiamo chiusi nelle nostre stanze.”

Il tour del Comitato mobile di Fabrizio D’Addazio è già partito venerdì 3 maggio ospitando Lucia Annunziata e il consigliere regionale Luciano D’Amico. Proseguirà il suo viaggio sabato e domenica 4 e 5 maggio sul Lungomare Nord di Montesilvano. Si possono conoscere le date, i luoghi del tour, gli eventuali cambiamenti sul sito ufficiale di Fabrizio D’Addazio.