L’Aquila. La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha approvato lo schema di intesa con le prefetture e uno schema di accordo con il ministero dell’Interno da stipulare in occasione dell’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo prevista per il 10 marzo 2024.

In occasione del rinnovo degli organi regionali, infatti, la Regione Abruzzo dovrà applicare la legge n. 9/2013 e s.m.i., gestendo autonomamente l’intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali.

È per questo che si rende necessario l’ausilio di competenze in materia di procedimento elettorale affinché la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture e del ministero dell’Interno per quanto riguarda i servizi e le procedure elettorali.