Elezioni Abruzzo, chiusi i seggi: a Sulmona e Roseto il 63% di affluenza. Vasto al 64%

L’Aquila. Si sono chiusi alle 15 i seggi delle amministrative che decreteranno i nuovi sindaci dei Comuni abruzzesi al voto.

In Abruzzo sono 72 i comuni abruzzesi dove è previsto il voto, e di questi solamente cinque con più di 15mila abitanti per i quali è previsto, come si usa, il ballottaggio (programmato per il 17 e 18 ottobre). Sono infatti Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare in provincia di Chieti e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.