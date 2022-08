Elezioni 2022, tappa di Salvini a Giulianova, D’eramo (Lega): “Il nostro leader vuole molto bene all’Abruzzo”

L’Aquila. Lega Abruzzo si prepara ancora una volta ad accogliere il suo leader in regione: “Matteo Salvini, nella prima delle due visite in Abruzzo per la campagna elettorale, sarà a Giulianova nella serata dl 23 agosto prossimo”, scrive il comunicato di Lega Abruzzo. “Il segretario del Carroccio tornerà di nuovo nel territorio regionale il prossimo 14 settembre. In particolare, nella importante località turistica abruzzese, alle 21 incontrerà i giornalisti nel punto stampa posto all’ingresso dello stabilimento balneare Nova Vita, sul lungomare Zara. Successivamente, all’interno del noto locale avrà un confronto con dirigenti, amministratori, iscritti e simpatizzanti, tutto ciò per dare indicazioni e motivazioni per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche prossimo 25 settembre”.

“Il nostro leader vuole molto bene all’Abruzzo e lo dimostra in ogni occasione”, spiega il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo. “In questa sua prima visita che cade il giorno dopo la chiusura delle liste elettorale e quindi nel primo giorno di campagna elettorale, Salvini in prima persona catechizzerà la nostra base, la nostra dirigenza e i nostri amministratori per serrare le fila per la straordinaria cavalcata che porterà la Lega e il Centrodestra a vincere le elezioni e tornare a governare il Paese” conclude D’Eramo. “Nella stessa serata del 23 agosto, dalle 20 alle 22 sempre nei pressi dello stabilimento balneare sul lungomare Zara, la Lega saà presente con un gazebo informativo, per i tesseramenti e per le prenotazioni per la partecipazione della Festa nazionale del Carroccio in programma a Pontida il prossimo 18 settembre”, conclude il comunicato.