Elezioni 2022, nuove tappe di Salvini in Abruzzo, D’Eramo: ringraziamo il nostro leader per la vicinanza

Pescara. Il leader del Carroccio torna in Abruzzo. “Terza visita abruzzese da parte del leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, nella campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre”, scrive il comunicato di Lega Abruzzo. “Dopo il comizio del prossimo 14 settembre alle ore 21 in Piazza della Rinascita a Pescara, il giorno seguente, 15 settembre, il segretario nazionale del Carroccio sarà a Vasto. Al mattino, dalle ore 9,30 alle 10,30 incontrerà candidati e dirigenti al Crocodile Cafe. Salvini era già stato in Abruzzo, a Giulianova, lo scorso 23 agosto”.

“Non finiremo mai di ringraziare il nostro leader per la vicinanza e le attenzioni che ci sta riservando”, spiega il coordinatore regionale e deputato uscente Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale alla Camer. “Nonostante sia impegnato in tutto il territorio nazionale in questa complessa e compressa campagna elettorale, appena ha uno spiraglio, torna in Abruzzo, una terra a cui è molto affezionato. E così il giorno dopo il comizio di Pescara che farà registrare un bagno di folla alla luce dell’entusiasmo sempre crescente, il giorno dopo sarà con noi a Vasto. Tutto ciò ci dà motivazioni ancora più forti a raddoppiare gli sforzi per lavorare ancora di più sul territorio. Vogliamo dare un contributo per questa cavalcata vincente che porterà la Lega e il Centrodestra alla guida del Paese”, conclude D’Eramo.