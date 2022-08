Elezioni 2022, l’avvocato Lucio Cotturone capolista in Abruzzo con “Noi di Centro”

AVEZZANO – Dopo il deposito dei simboli presso il Viminale il countdown per la presentazione delle liste avanza. Ma alcuni nomi iniziano già ad essere ufficiosi prima dell’ufficialità. Anche i partiti piu’ piccoli comunque diranno la loro. E’ il caso di “Noi di centro” fondato da Clemente Mastella. Ed in Abruzzo al proporzionale il capolista sarà l’Avvocato Lucio Cotturone di Celano.

Classe 1980, patrocinante in Cassazione, Cotturone dunque si è reso disponibile per questo impegno in politica. Di caratterizzazione moderata, è noto oltre che per la sua professionalità in ambito legale, anche per le molteplici iniziative di particolare lustro intraprese con la cultura letteraria andreottiana. “Si tratta di una sfida – commenta l’avv. Cotturone – per avere una voce in capitolo autonoma, senza costrizioni. La mia è una candidatura di libertà espressiva, e il mio obiettivo è quello di mettere a disposizione equilibrio e fattività per esprimere il centrismo moderato europeista, che da sempre è garanzia per gli elettori, e questo è possibile soprattutto con gli schieramenti minori in apparenza, ma forti nella sostanza”.