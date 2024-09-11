Tollo. Nei giorni scorsi presso la prestigiosa tenuta Feudo Antico azienda vitivinicola abruzzese nel territorio di Tollo si e tenuta la finale regionale del concorso nazionale di Miss Universe Abruzzo, organizzata da Camillo Del Romano agente regionale del concorso.

Ben 10 ragazze selezionate nel casting finale a contendersi l’ambito titolo di finalista, la giuria presieduta dal presidente di Feudo Antico Pantaleone Verna e Fabiana Gargarella vincitrice Miss Universe Abruzzo 2023, ha avuto l’arduo compito insieme ad altri giurati di eleggere la vincitrice e con verdetto unanime coroncina e fascia Miss Universe Abruzzo è stata aggiudicata da Catalina Jacob 27 anni bionda di 180 cm. di altezza modella professionista e volontaria con un’associazione legata all’Unicef. Catalina di origine Abruzzese è vissuta fino a 18 anni ad Avezzano, trasferitasi a Milano per gli studi di psicologia e comunicazione, ha intrapreso anche la carriera come modella, cavalcando importanti passerelle per i Fashion Week di Milano, Parigi, New York, Dubai ed altre località internazionali.

Attualmente vive fra Dubai e Milano dove oltre a lavorare nel campo della moda porta avanti i suoi progetti di aiuti umanitari, la decisione di partecipare con l’Abruzzo al concorso nasce con il forte desiderio di tornare a vivere anche in Abruzzo e magari sviluppare qualche progetto con i paesi Arabi e la nostra regione.

Soddisfazione anche per la struttura ospitante Feudo Antico che nasce nel 2004 dando vita a un progetto sperimentale di archeo-enologia nel territorio con l’intento di rivitalizzare le coltivazioni autoctone e proteggere un ambiente fragile, rafforzando al contempo il senso di appartenenza della comunità. Catalina ha avuto l’occasione di degustare l’ottima qualità dei vini e fra un sorso di Passerina Tullum, Pecorino Tullum, Rosso Riserva Tullum e Rosso Tullum Inanfora DOCG, la stessa si farà portavoce della nostra eccellenza vitivinicola abruzzese nella dorata città araba di Dubai.

Soddisfazioni per l’agente regionale Camillo Del Romano per la vittoria di Catalina Jacob ragazza seguita sui social con i suoi 661mila follower su Instagram sogna di portare una vittoria nazionale con un abruzzese.