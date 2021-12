Edizione di Cantine Aperte a Natale 2021 per dare il benvenuto al nuovo anno enoturistico

Alle porte l’ultimo, non per importanza, dei numerosi appuntamenti del calendario eventi del Movimento Turismo del Vino “Cantine Aperte a Natale”, l’opportunità imperdibile per vivere il piacere del vino nell’atmosfera magica del Natale e fare uno shopping natalizio tra i vigneti. Così le cantine, per tutto il mese di dicembre, si preparano ad accogliere calorosamente gli enoturisti per celebrare e brindare insieme alle festività e all’inizio di un nuovo anno. Il tutto all’insegna della convivialità, dell’ospitalità e dello spirito di festa.

In programma sono previste degustazioni, visite guidate in cantina, cene tipiche a lume di candela, mercatini, musica, iniziative culturali, ma anche laboratori sensoriali dedicati ai bambini, dolci tradizionali, “messaggi in bottiglia”, showcooking di ricette tipiche del Natale e confezioni regalo limited edition da mettere sotto l’albero. Il Natale è sinonimo di condivisione, accende gli animi e la magia, ma che festa sarebbe senza un’ottima bottiglia di vino intavola? Un solo calice scalda i cuori di tutti!

“Siamo giunti all’evento di chiusura di un anno enoturistico di grande successo – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – perché la situazione complessa e limitante non ha comunque impedito lo svolgimento degli eventi MTV in calendario. Qualità dei visitatori e alto livello della proposta offerta dalle Cantine associate hanno consentito una ripresa importante del movimento enoturistico che ci ha trovato pronti e felici di esserlo. E allora vogliamo concludere questo 2021, degustando vini italiani da scegliere per le nostre festività e per acquistare, su consiglio prezioso dei vignaioli, doni di Natale artigianali e di qualità. Un’occasione per brindare tutti insieme, in sicurezza, ad un nuovo anno che vedrà tante nuove iniziative pensate per i winelover”.

E’ dunque il momento di lasciarsi trasportare dalla magia natalizia delle nostre cantine associate! A seguire l’elenco delle Regioni e delle dei programmi per sapere sarà possibile brindare all’arrivo del Natale. Vi ricordiamo che per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione e l’accesso sarà consentito solo con Green Pass.

La Basilicata propone degustazioni, visite e acquisti per Natale nei weekend di dicembre presso 16 cantine associate. Vedi l’elenco su https://bit.ly/3d2S64P

In Campania le cantine associate del Movimento Turismo del Vino Campania propongono degustazioni, visite laboratori e assaggi di prodotti tipici del territorio. Il programma è in definizione, resta aggiornato su https://bit.ly/3pjNc9A

In Friuli, anche quest’anno l’iniziativa, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, si svolgerà durante tutto il mese di dicembre, a partire da venerdì 3. Avrete la possibilità di scoprire o riscoprire 21 tra le più belle cantine del Friuli Venezia Giulia pronte ad accogliervi non solo con visite e degustazioni ma anche con iniziative a tema: si va dal festoso mercatino natalizio con artisti e artigiani locali alla degustazione di Vin brulè e, (per i più piccoli, con il Brulè di mele); infine segnaliamo sabato 4 uno showcooking natalizio per imparare a preparare i Gingerbread e molte altre ricette. Scopri dove e quando su https://bit.ly/3ruF34u

Nel Lazio, le cantine che aderiscono saranno aperte tutti i giorni di dicembre. Nella particolare atmosfera invernale e pre-natalizia un itinerario goloso in cantine situate in ambienti storici alla scoperta, oltre che dell’ottimo vino, dei sapori territoriali tipici e tradizionali (olio extravergine d’oliva, salumi, formaggi, porchetta, fagioli, miele, marmellate, prodotti biologici e sott’olio, dolci con nocciole e castagne). Un’occasione ghiotta per trovare nelle cantine la possibilità di fare regali natalizi originali e sicuramente meno costosi. Scopri tutto su: https://bit.ly/3G3g8tc

Nelle Marche, prenota l’appuntamento in una delle 11 Cantine aderenti all’iniziativa su: https://bit.ly/3o6qgLv

In Puglia l’appuntamento è per il 12 dicembre per la 12esima edizione. Il Movimento Turismo del Vino Puglia suggerisce la scelta di una bella bottiglia come regalo per Natale. E così tra degustazioni e nei corner appositamente allestiti, si potranno acquistare vini, cesti natalizi e prodotti artigianali che daranno più gusto ai brindisi delle feste. Non mancheranno le iniziative collaterali, organizzate per coinvolgere i visitatori e immergerli nello spirito natalizio. Leggi tutto su: https://bit.ly/3E3aJl7

In Toscana sono 20 le cantine che partecipano. Con Cantine Aperte a Natale si chiude l’anno di eventi targati Movimento Turismo Vino Toscana e si chiude anche concettualmente “Dante in Vigna”, il cerchio aperto a maggio per celebrare il settecentenario della morte del Sommo Poeta. Il tema toscano di Cantine Aperte a Natale sarà quindi è “Dante Natale” leggi tutto su: https://bit.ly/2ZChmvI

15 Cantine associate al Movimento Turismo Vino del Trentino Alto Adige attendono gli enoturisti nel calore delle proprie aziende per degustare, assaggiare e acquistare vini per sé e per regalarne durante le Feste. Scopri dove andare su: https://bit.ly/3I8VKZe

Sardegna, il Natale è tradizione, ricette antiche e sapori del territorio. E il vino diviene più che mai elemento aggregante e festoso per riunirsi in famiglia e tra amici. Le Cantine Associate del Movimento Turismo del Vino si snodano dalla provincia di Cagliari fino a quella di Sassari passando dalla zona di Oristano. Non perdetevi la magica atmosfera del Natale isolano. Scopri tutto su: https://bit.ly/3D7a1C6

19 le Aziende in Umbria che propongono ai del vino la possibilità non solo di acquistare strenne di qualità a prezzi speciali, ma anche di partecipare a degustazioni di vini e prodotti tipici, pranzi e cene su prenotazione e alle diverse iniziative a tema organizzate dalle singole aziende. Scopri quali e dove su: https://bit.ly/3lmlDuN

In Veneto sono 15 le cantine che partecipano e propongono intrattenimento, degustazioni e preziose idee regalo per le Feste! Scopri dove andare: https://bit.ly/3E40E7s

I programmi sono costantemente aggiornati sui portali:

www.movimentoturismovino.it e www.movimentoturismovinolive. it